Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei Einbrüche in nicht regelmäßig bewohnte Häuser

Kronweiler und Nohen (ots)

Zwischen dem 15.03.2020 und dem 29.03.2020 drang ein bislang unbekannter Täter in eine ehemalige Bäckerei in der Hauptstraße von Kronweiler ein. Der Täter durchsuchte sämtliche Räume nach Wertgegenständen; ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt. Zwischen dem 22.03.2020 und dem 29.03.2020 suchte vermutlich der gleiche Täter ein Einfamilienhaus im Neuweg in Nohen heim. Hier versuchte er zunächst, eine Terrassentür aufzuhebeln, was aber misslang. Anschließend warf er die Glasscheibe der Tür mit einem Stein ein. Auch in diesem Objekt wurden sämtliche Räume durchsucht, aber lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet. In beiden Fällen liegt die Sachschadenshöhe im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die "Zentrale Kriminalinspektion" in Trier hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftaten. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 gegeben werden. Von dort werden die Hinweise an die Kripo Trier weitergeleitet. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in den jeweiligen Tatortbereichen.

