Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall mit Motordrachen

Offenburg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:35 Uhr ist auf dem Flugplatz in Offenburg ein Motordrache bei der Landung umgekippt. Der 60-jährige Pilot erlitt hierbei leichte Schürfwunden, am Fluggerät entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Die alarmierten Rettungskräfte mussten vor Ort lediglich eine kleine Ölpfütze auf der Landebahn beseitigen. /rd

