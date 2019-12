Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen in Speyer und Dudenhofen (28/0512)

Speyer (ots)

05.12.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

Am Donnerstag führte die Polizei Speyer zwischen 09:00 - 14:00 Uhr mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierzu wurden in Speyer in der Geibstraße, der Theodor-Heuß-Straße und der Bahnhofstraße sowie in Dudenhofen in der Neustadter Straße Kontrollstellen eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollen kam es zur Verwarnung von neun Fahrzeugführer. Weiterhin wurden zehn Mängelberichte ausgestellt. Zudem kam es zur Beanstandung zweier Radfahrer, die den Radweg in falscher Richtung befuhren. Ein weiterer Radfahrer konnte beim Bedienen seines Mobiltelefons "ertappt" werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell