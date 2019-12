Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl einer Handtasche aus Einkaufswagen (62/0412)

Speyer (ots)

04.12.2019, 14:22 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwochmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Maximilianstraße die Handtasche samt Geldbeutel einer 62-jährigen Kundin. Die Frau hatte die Handtasche in ihrem Einkaufswagen abgelegt und war beim Verstauen der eingekauften Waren kurzzeitig abgelenkt. Dies dürfte der Täter genutzt haben, um die Handtasche unbemerkt aus dem Einkaufswagen zu entnehmen. Im Geldbeutel befand sich Bargeld in unterer 3-stelliger Höhe, eine Bankkarte sowie diverse Ausweisdokumente. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei jedoch unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

