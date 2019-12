Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrer beim Öffnen der Fahrzeugtür übersehen (63/0412)

Speyer (ots)

04.12.2019, 13:00 Uhr

Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr übersah eine 52-jährige Frau aus Herxheim, die mit ihrem VW in der Landauer Straße am Fahrbahnrand parkte, beim Öffnen der Fahrertür einen von hinten kommenden 38-jährigen Radfahrer aus Speyer. Der Radfahrer hatte keine Möglichkeit mehr, der geöffneten Tür noch auszuweichen und kollidierte mit dieser. Beim Sturz wurde er leicht am Bein verletzt. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 50EUR, die Pkw-Tür blieb unbeschädigte.

