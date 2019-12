Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vorfahrt missachtet und mit Pkw zusammengestoßen (38/0412)

Speyer (ots)

04.12.2019, 12:30 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw Seat kam es am Mittwoch gegen 12:30 Uhr im Kreuzungsbereich Eichendorffstraße/Sophie-de-la-Roche-Straße. Hierbei missachtete ein aus der Eichendorffstraße kommender 48-jähriger Radfahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat. Bei der Kollision mit dem Fahrzeug stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen am Ellenbogen zu. An Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von ca. 550EUR.

