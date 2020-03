Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Büroräume

Reichenbach - Abfallwirtschaftszentrum Reibersbach (ots)

Am 29.03.2020 gegen 21:15 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in die Büroräume am Abfallwirtschaftszentrum Reibersbach ein. Dort entwendeten sie ein Mobiltelefon und mehrere Funkgeräte. Nachdem ein Alarm ausgelöst wurde flüchtete(n) der/die Täter. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

