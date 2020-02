Polizei Hagen

POL-HA: Drei Verletzte bei Busunfall

Hagen (ots)

Am Samstagnachmittag, 14.10 Uhr, kam es auf der Körnerstraße in Höhe der Einmündung Springmannstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich drei Insassen eines Linienbusses verletzten. Die 45-jährige Busfahrerin musste verkehrsbedingt bremsen. Drei Passagiere kamen dabei zu Fall oder stießen an Sitze oder Scheiben. Eine 81-jährige Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Eine 74-Jährige kam ebenfalls, allerdings mit leichten Verletzungen, in ein Hospital. Ein 26-jähriger Mann wurde ebenfalls verletzt, eine ärztliche Behandlung war zunächst aber nicht erforderlich. Zu einer Kollision der Fahrzeuge war es nicht gekommen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell