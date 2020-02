Polizei Hagen

POL-HA: Leergutunfall auf der Dortmunder Straße

Hagen (ots)

Am Montag, 10.02.2020, verlor ein 13,5-Tonner gegen 07:00 Uhr einen Teil seiner Ladung im Hagener Norden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 76-jährige Fahrer vom Hengsteysee kommend in Richtung Hagen-Boele. Auf Höhe der Autobahnauffahrt schwang nach Zeugenaussagen die hintere Tür des LKW auf. Zirka 130 Kisten Leergut, größtenteils Bierflaschen, und einige leere Bierfässer fielen auf die Straße. Der Schaden beläuft sich auf zirka 800 Euro. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unglücksstelle vorbei. Nach ersten Ermittlungen stand der Schadensfall nicht im Zusammenhang mit dem Sturmtief. Die Beamten legten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unzureichender Ladungssicherung vor. Das Leergut wurde durch eine Firma beseitigt. Durch die Sperrung einer Spur auf der Dortmunder Straße kam es für zirka drei Stunden zu Verkehrsstörungen.

