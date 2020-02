Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Baumarkt in Haspe

Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen, 09.02.2020, gegen 05:50 Uhr ging eine Einbruchsalarmmeldung aus einem Baumarkt in Haspe bei einer Sicherheitsfirma ein. Als die Sicherheitsfirma und ein Mitarbeiter des Baumarktes vor Ort eingetroffen waren, stellten sie fest, dass in den Markt eingebrochen worden war. Der oder die bislang noch unbekannten Täter in rückwärtigen Bereich des Baumarktes ein Rolltor geöffnet hatten und so in den Markt gelangten. Nach derzeitigem Stand wurden offensichtlich Zigaretten entwendet. Die Kriminalpolizei ist bereits eingeschaltet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am frühen Sonntagmorgen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden. (tr)

