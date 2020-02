Polizei Hagen

POL-HA: Gaststätteneinbruch in Boelerheide

Hagen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 09.02.2020, gegen 02:50 Uhr meldete eine Zeugin einen möglichen Einbruch in eine Gaststätte in der Grimmestraße. Die 80 jährige Hagenerin hatte ein verdächtiges Knacken vom Hinterhof der Gaststätte wahrgenommen und umgehend die Polizei informiert. Als die Zeugin aus dem Fenster sah und selber nachsehen wollte, konnte sie noch drei dunkel gekleidete Männer sehen, die daraufhin die Flucht ergriffen. Die eingesetzten Beamten konnten schließlich Aufbruchsspuren im hinteren Teil der Gaststätte an einem dortigen Fenster feststellen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen zunächst erfolglos. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Grimmestraße gemacht haben, werden gebeten, sich umgehend unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Polizei zu melden. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen übernommen. (tr)

