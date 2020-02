Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Hagen (ots)

Am Freitag Nachmittag beobachtete ein aufmerksamer Anwohner einen 34-jährigen Mann, der versuchte in ein Haus am Boeler Kirchplatz einzudringen. Beim Eintreffen der herbeigerufenen Polizei versuchte der Verdächtige noch zu fliehen, konnte von den Beamten jedoch gestellt werden. Bei seiner Durchsuchung wurde entsprechendes Einbruchswerkzeug aufgefunden. Der Mann wurde festgenommen.

