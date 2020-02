Polizei Hagen

POL-HA: Automatenaufbruch in Boele

Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen, 09.02.2020, gegen 03:30 Uhr meldete ein 31 jähriger Zeuge einen Einbruch in eine Gaststätte in der Kirchstraße in Boele. Der Hagener hatte 2 Männer beobachtet, die eilig aus den Räumen einer Gaststätte liefen. Das Fenster aus dem die Personen kamen war geöffnet und die Rollladen waren halb herausgerissen. Die Männer flüchteten in Richtung Osthoffstraße. Der Zeuge konnte 2 Männer beschreiben. Der eine Täter war sehr klein und trug eine dunkle Mütze, einer der beiden trug eine Jogginghose, der andere eine Jeanshose. Einer der Täter trug ein Brecheisen bei sich. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen meldete sich eine weitere Zeugin bei den Polizisten. Die 50 jährige Hagenerin konnte ergänzen, dass ein dritte männliche Person geflüchtete war und die drei zu einem wartenden PKW gelaufen sein, der dann direkt losgefahren sei. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten dann fest, dass ein Geldspielautomat aufgebrochen worden war. Die Kriminalpolizei hat auch in diesem Fall sofort die Ermittlungen aufgenommen. Bislang noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Polizei zu melden. (tr)

