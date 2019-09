Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Jugendliche auf frischer Tat erwischt

Lingen (ots)

Am späten Sonntagabend beobachtete ein Zeuge gegen 23 Uhr, wie drei Jugendliche mit einem Bolzenschneider in den Fahrradstand am Lingener Bahnhof gingen. Einer von ihnen blieb draußen stehen und stand offenbar "schmiere". Noch während der Anfahrt zum Tatort wurde die Polizeistreife von dem Zeugen über den aktuellen Aufenthaltsort der drei Täter auf dem Laufenden gehalten. Nur so konnte es gelingen, die 14- und 15-jährigen, teilweise amtsbekannten Jugendlichen in unmittelbarer Nähe zum Tatort festzunehmen. Die Beamten stellten außerdem den Bolzenschneider, ein Sicherheitsschloss und eine Stahlkette sicher. Die drei Täter hatten offenbar zuvor versucht, das abgebildete Fahrrad zu stehlen. Die Panzerkette war bereits durchtrennt. Der Eigentümer und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

