Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Vollmerbachstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am späten Morgen des 28.03.2020 wurde gegen 11:40 Uhr ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter Firmenwagen, ein weißer Opel Merivo mit Aufschrift, in der Vollmersbacherstraße auf Höhe der Hausnummer 54 (Baustelle) beschädigt. Der Unfallverursacher, ein weißer T5 Bus von Volkswagen mit unbekannter Aufschrift, der vermutlich aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes den geparkten PKW beschädigte, entfernte sich ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Potentielle Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter Tel.: 06781-5610 richten.

