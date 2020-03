Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geparkter Pkw beschädigt - Verursacherfahrzeug flüchtig -

Ayl-Biebelhausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 26.03.2020 auf Freitag, 27.03.2020, wurde ein in der Bergstraße, Höhe Anwesen Nr. 1, am Straßenrand geparkter roter Hyundai i30 beschädigt. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Laut Ermittlungen der Polizei könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Zweirad, vermutlich Roller, gehandelt haben.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Saarburg, Tel.-Nr.: 06581/9155-0.

