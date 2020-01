Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Restaurant

Mönchengladbach (ots)

Die Räumlichkeiten einer Gaststätte auf der Richard-Wagner-Straße waren in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr und Mittwoch, 13.50 Uhr das erklärte Ziel von Einbrechern.

Nachdem sie an dem Versuch, die Tür des Nebeneingangs aufzuhebeln, scheiterten, machten sie sich an der Hauseingangstür zu schaffen. Sie öffneten sie gewaltsam, gingen in den Hausflur und entfernten den Schließzylinder einer massiven Tür zum Restaurant.

Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und verschafften sich ebenso gewaltsam Zugang zu den Kellerabteilen. Sie stahlen unter anderem Liquids und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

