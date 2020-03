Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vermisste Özden KURT wohlbehalten aufgefunden

Idar-Oberstein (ots)

Am heutigen Tage wurde die in Idar-Oberstein seit Donnerstag, 19.03.2020 vermisste Özden KURT wohlbehalten im Bereich Andernach angetroffen. Die Ermittlungen bezüglich der näheren Umstände des Aufenthaltes in Andernach dauern noch an. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die eingegangenen Mitteilungen. Es wird gebeten von weiteren Rückfragen durch Medienvertreter zunächst Abstand zu nehmen. Bei Vorliegen von weiteren zusätzlichen Erkenntnissen wird unaufgefordert und zeitnah durch hiesige Dienststelle nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon 06781/5610

Telefax 06781/5612709

kiidar-oberstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell