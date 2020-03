Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnhausbrand

Morbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerät ein Carport in Morbach OT Heinzerath, Zum Kleppchen, in Brand. Die Flammen breiten sich auf den Dachstuhl des unmittelbar angrenzenden Wohnhauses aus. Dachstuhl und Dachgeschosswohnung brennen vollständig ab. Zwei nah geparkte Pkw werden beschädigt. Das Feuer wird durch die Feuerwehren Morbach, Merscheid, Haag, Elzerath und Hoxel mit 61 Einsatzkräften gelöscht. Kein Personenschaden. Der entstandene Sachschaden bewegt sich in einem oberen fünfstelligen Euro-Bereich.

