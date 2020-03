Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Sachbeschädigung

Laer (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (13.03.) bis Sonntag (15.03.) auf dem Spielplatz Schuerkamp einen mittelgroßen Baum gefällt. Der oder die Täter benutzen den Spuren nach eine Elektrosäge. Den Baum ließen sie auf dem Spielplatz liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

