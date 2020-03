Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Geräteschuppen

Horath (ots)

In der Gemarkung 54497 Horath wurde in der Zeit vom 20.03.2020 bis 25.03.2020 in einen Geräteschuppen, der sich in der Nähe der Ortslage befindet, eingebrochen. Der unbekannte Täter öffnete die Holztür des Schuppens gewaltsam indem er das Türschloss aufhebelte. Nach erfolgloser Absuche des Innenraumes verließ der Täter ohne Diebesgut den Tatort. Täterhinweise nimmt die Polizei Morbach (Tel. 06533-93740) entgegen.

