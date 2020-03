Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schlechter Scherz auf Saarburger Tankstelle- Polizei Saarburg ermittelt Tatverdächtigen

Saarburg (ots)

Am Sonntag, 22. März, betrat ein mit einer Lackierer- Maske bekleideter Mann eine Saarburger Tankstelle. Nach Angabe der Zeugen hustete er absichtlich in Richtung von Personen und gab an, er sei positiv auf Corona getestet. Der Sachverhalt wurde der Polizei Saarburg zur Anzeige gebracht. Eine regionale Veröffentlichung in den sozialen Medien findet aktuell großes Interesse.

Der Tatverdächtige konnte am heutigen Morgen durch die Polizei Saarburg ermittelt und aufgesucht werden. Der 19-jährige Mann aus der VG Konz räumte einen Zwischenfall in Saarburg ein. Eine Corona-Bestätigung und Anzeichen für eine Corona-Infektion liegen bei ihm nicht vor. Die Lackierermaske habe er aus vermeintlichem Selbstschutz getragen.

Die Person erhielt durch die Polizei eine Gefährderansprache, er wurde über die strafrechtliche Relevanz belehrt.

Eine Rücksprache mit dem Gesundheitsamt bestätigte, dass der 19-Jährige bisher nicht auf Corona getestet wurde.

Die Polizei Saarburg hat gegen den jungen Mann entsprechende strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, stellt unmissverständlich klar: "Die Polizei verrichtet auch jetzt Ihren Dienst für und mit dem Bürger. Solches Verhalten werden wir auch nicht nur in Ansätzen toleriert. Entsprechende Vorfälle werden von unserer Seite verfolgt, ermittelte Personen polizeilich und strafrechtlich belangt!"

