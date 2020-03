Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Mertesdorf (ots)

Am Samstag, den 21.03.2020, kam es gegen 15:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Mertesdorf.

Der Geschädigte parkte seinen Firmenwagen auf einem Parkplatz in Queraufstellung zur Fahrbahn der Hauptstraße. Gegen 15:50 Uhr hörte seine Mutter einen lauten Knall, konnte diesen jedoch nicht zuordnen. Circa 10 Minuten später musste der Geschädigte einen erheblichen Schaden am Heck seines PKW feststellen. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1500 EUR.

Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der unbekannte flüchtige Fahrer die Hauptstraße in absteigender Richtung befuhr. Der Flüchtige kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte den PKW des Geschädigten.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich unter der 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

