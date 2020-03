Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Toter Hund aufgefunden

Kordel (ots)

Am Sonntag, 22.03.2020 wurde in der Zeit von 18:00 - 19:45 Uhr ein entlaufener Hund in Kordel, in der St.-Amandus-Straße vermutlich durch einen Pkw angefahren. Der Hund wurde dabei so schwer verletzt, dass er auf einem Grundstück in der St.-Amandus-Straße seinen Verletzungen erlag. Der bislang unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Fahrzeugführer bitte an die Polizeiinspektion Schweich.

