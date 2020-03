Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Pkw im Graben - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Gevelsberg (ots)

Am 29.02. gegen 22:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Ennepetaler mit seinem Pkw Toyota die Rosendaler Straße in Richtung Schwelm. Kurz vor der Kreuzung Gevelsberger Straße verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Dabei beschädigte er mehrere Straßenschilder, Leitpfosten und eine Leitplanke, bevor er sich im Seitenstreifen festfuhr. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten verbrachten den stark schwankenden Mann zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

