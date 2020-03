Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch in Einfamilienhaus

Wetter (ots)

Im Zeitraum vom 28.02. bis zum 01.03. drangen unbekannte Täter durch massives Hebeln an der rückwärtig gelegenen Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus am Stemker Weg ein. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Anschließend entfernten sie sich unerkannt.

