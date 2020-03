Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Tageswohnungseinbruch in der Scharlicker Straße

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 29.02.2020, in der Zeit von 11 Uhr bis 20 Uhr versuchten unbekannte Täter die zur Straße hin gelegene Holzhaustür aufzuhebeln. als dieses den Tätern misslang, flüchteten sie in unbekannter Richtung.

