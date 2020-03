Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Wohnungseinbrüche in der Scharlicker Straße

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 29.02.2020, in der Zeit von 15 Uhr bis 22 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Erdgeschoss Fenster eines Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt zu zwei getrennten Wohnungen. Hier durchwühlten der oder die Täter nahezu jeden Raum und entwendeten letztendlich ein Sparschein mit einem geringen Münzgeldbetrag. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

