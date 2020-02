Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ennepetal (ots)

Am 28.02.2020, um 22:25 Uhr, befuhr eine 20-jährige Breckerfelderin mit ihrem Ford KA die Breckerfelder Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. In einer Kurve Höhe Oberbauer verlor sie auf Grund der Wetterverhältnisse die Kontrolle über ihr Fahrzeug, rutschte in den Gegenverkehr und kam im Graben zum Stehen. Sie wurde hierbei verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus nach Schwelm verbracht. Der Fahrstreifen in Fahrtrichtung Breckerfeld wurde während der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten gesperrt. Das Fahrzeug musste vor Ort abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 9000 Euro.

