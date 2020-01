Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer wegen tief stehender Sonne übersehen

Soest (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, übersah an einem Kreisverkehr im Hiddingser Weg eine 47-jährige Autofahrerin aufgrund der tief stehenden Sonne einen 66-jährigen Radfahrer. Der Soester wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto der Erwitterin sowie am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. (wo)

