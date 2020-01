Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Mönninghausen - Firmeneinbruch

Geseke (ots)

Bei einem Firmeneinbruch in der Straße An der Springlake in Mönninghausen entwendeten unbekannte Täter diverse neue Arbeitsgeräte der Marken Makita, Würth, Metabo, Viking und Husqvarna. Die Einbrecher hebelten eine Metalltür zum Gebäude auf und entwendeten die Geräte. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes vermutet die Polizei, dass gegebenenfalls ein Lastkraftwagen für den Abtransport verwendet worden ist. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell