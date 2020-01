Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Polizei sucht verletzten Tatverdächtigen

Erwitte (ots)

In der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember versuchte ein unbekannter Täter in das Schulgebäude am Glasmerweg einzubrechen. Hierzu schlug er die Scheibe einer Tür ein. Aufgrund der aufgefundenen Blutspuren geht die Polizei davon aus, dass sich der Täter an der Hand verletzt haben müsste. Die Kriminalpolizei stellt sich nun die Frage, ob jemanden nach dem 30. Dezember eine Person mit frischen Schnittverletzungen an der Hand aufgefallen ist, die ihn als Tatverdächtiger in Frage kommen lassen könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

