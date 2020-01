Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Betrunken und ohne Führerschein

Erwitte (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel Samstagnacht, gegen 23.45 Uhr, der Fahrer eines Kleinkraftrades im Bereich der Hellweghalle auf. Augenscheinlich hatte der 48-jährige Mann aus Erwitte Probleme mit dem Gleichgewicht beim Fahren seines Zweirades. Als die Beamten ihn ansprachen und er seinen Helm abnahm bemerkten sie frische Verletzungen in seinem Gesicht. Er gab an, zuvor mit dem Krad gestürzt zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit 1,22 Promille ließ auch schnell den Grund hierfür erkennen. Einen Führerschein konnte der Erwitter auch nicht vorweisen, da er ihn bereits vor geraumer Zeit wegen eines alkoholbedingten Verkehrsunfalls abgeben musste. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und fuhren mit dem 48-Jährigen in ein Krankenhaus. Es wird nun gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt ermittelt. (reh)

