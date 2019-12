Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Second-Hand-Shop

Germersheim (ots)

Bei einem Einbruch in einen Second-Hand-Shop am Sonntagabend im Bereich Zur Wörthspitze wurde ein Fernsehgerät sowie Kleidung gestohlen. Gegen 19.30 Uhr hatte ein bis dato unbekannter Tatverdächtiger eine Scheibe eingeworfen und war hierdurch in die Geschäftsräumlichkeiten gelangt. Der Täter war anschließend fußläufig in Richtung Hafenstraße geflüchtet. Das Diebesgut hatte er letztlich im Bereich der B35 zurückgelassen. Eine Absuche mit mehreren Streifenwägen nach dem flüchtigen Tatverdächtigen verlief negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich, zirka 170 cm groß, keine Altersangabe, Dreitagebart. Weiterhin trug der Tatverdächtige eine dunkle Wollmütze. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizeir.lp.de entgegen.

