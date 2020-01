Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Anröchte - Falsche Polizisten wieder am Werk

Warstein (ots)

Im Laufe des Morgens erhielt die Polizei bereits mindestens 10 Meldungen zu Anrufen falscher Polizisten, insbesondere aus dem Bereich Warstein und Anröchte. Die falschen Polizisten wollen unter einem Vorwand in der Regel in Erfahrung bringen, ob der Angerufene über Bargeld und Schmuck in seinem Haushalt verfügt oder versucht an persönliche Daten zu gelangen. Geben sie Unbekannten keine Auskunft zu ihren persönlichen Daten. Die "richtige" Polizei wird sie nie telefonisch zu ihren finanziellen Verhältnissen befragen oder sie veranlassen Bargeld und Schmuck herauszugeben. Wenn Sie den Anrufer nicht kennen und Ihnen der Anruf verdächtig vorkommt, legen Sie einfach auf. (reh)

