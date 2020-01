Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - 35-Jähriger festgenommen

Soest (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 4.20 Uhr, kam es in der Petristraße, in der Nähe einer Kneipe, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurden ein 23 und 27-jähriger Soester leicht verletzt. Nach Zeugenaussagen sollen die beiden Soester von mehreren Personen geschlagen beziehungsweise getreten worden sein. Der 27-Jährige wies eine oberflächliche Stichverletzung auf. Die Polizei nahm einen 35-Jährigen, in Soest wohnenden Mann, anschließend fest und stellte unter anderem ein Messer sicher. Zudem wurde bei dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Die beiden Soester wurden mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch einen weiteren, möglichen Tatverdächtigen. Er wird beschrieben als circa 170 cm bis 175 cm groß mit blonden Haaren und pummeliger Gestalt. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls sich telefonisch unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell