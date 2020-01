Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zwei Leichtverletzte

Soest (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein 37-jähriger Mann aus Soest, gegen 1.45 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus im Ostenhellweg mehrere Türen und Briefkästen mit einem Messer. Offensichtlich grundlos schlug er einen 25-jährigen Rüthener ins Gesicht und verletzte einen dort wohnenden 19-jährigen leicht mit dem Messer. Der 19 und 25-Jährige wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige gab zu, dass er zuvor Drogen konsumiert habe. Das zuständige Ordnungsamt veranlasste seine Einweisung. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell