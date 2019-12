Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Wohnung und versuchter Einbruch

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2019, zwischen 20 Uhr und 21 Uhr, verschafften sich Einbrecher in der Schwedenstraße in Rheinfelden Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei wurde die Eingangstür mit einem Werkzeug aufgehebelt und die Einbrecher entwendeten mehrere Wertgegenstände aus der Wohnung. Der Diebstahlschaden steht bislang nicht fest. Am Donnerstag, 12.12.2019, zwischen 08 Uhr und 14 Uhr, kam es im Bereich des Solvayplatzes in Grenzach-Wyhlen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Einbrecher versuchten eine Tür auf der Rückseite des Anwesens aufzuhebeln. Möglicherweise wurden der oder die Täter bei dem Einbruch auch gestört. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und Personen.

