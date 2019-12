Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Ein bislang unbekannter Täter überfällt eine Tankstelle und erbeutet einen mittleren dreistelligen Betrag- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 12.12.2019 überfiel ein bisher unbekannter Täter, um 21:50 Uhr, eine Tankstelle in der Freiburger Straße, Waldkirch und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Der Täter konnte in Richtung Kastellbergschule flüchten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, osteuropäischer Akzent, schlank, ca. 1,80m groß, auffallend blaue Augen, bekleidet mit schwarzem Kapuzenshirt, Jogginghose und schwarzen Schuhen, vermummt mit einer schwarzen Motorradhaube.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Die Kriminalpolizei Emmendingen nimmt Hinweise unter der Tel. 07641 5820 entgegen.

sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell