POL-FR: Herbolzheim: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug in der Blumenstraße

In der Nacht von Donnerstag, 12.12.2019 auf Freitag 13.12.2019, verschafften sich bisher unbekannte Täter gegen 02:50 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Autohaus in der Rheinstraße in Sexau. Vermutlich wurden die Täter durch die ausgelöste Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Nach momentanem Ermittlungsstand wurde lediglich Sachschaden verursacht. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

