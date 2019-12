Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B317/ Bärental- Erneuter Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

In der Nacht von Mittwoch, den 11.12.2019 auf Donnerstag, den 12.11.2019 kam es auf der Bundesstraße 317 im Bereich Bärental zu Verkehrsbehinderungen. Grund hierfür waren die erneut starken Schneefälle, welche die Straßen mit Schnee bedeckten und bereits zu Beginn für eine Vielzahl von Verkehrsbehinderungen sorgte.

So blieb bereits am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr ein Lkw auf der schneebedeckten Bundesstraße 317 im Bereich des Höllentales stecken und blockierte die Fahrbahn. Ein Pkw-Fahrer musste durch den schräg stehenden Lkw so stark abbremsen, dass dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und in eine Straßenböschung rutschte. Der 51-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Aufgrund der vorliegenden Wetterlage bestand ab ca. 17:30 Uhr für den Streckenabschnitt zwischen Feldberg-Bärental und Todtnau-Brandenberg Schneekettenpflicht für Lkw über 7,5 Tonnen. Davon unbeeindruckt blieb ein 34-jähriger Lkw-Fahrer, welcher gegen 18:35 Uhr den Straßenabschnitt ohne die vorgeschriebenen Schneeketten befuhr. Schlussendlich blieb der Lkw während der Fahrt auf verschneiter Fahrbahn stecken. Den Fahrzeuglenker erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Ähnlich rücksichtslos zeigte sich ein 53-jähriger Fahrzeuglenker, welcher um 19:15 Uhr aufgrund fehlender Schneeketten mit seinem Lkw stecken blieb. Auch er wurde für sein Fehlverhalten entsprechend kostenpflichtig sanktioniert.

