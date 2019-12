Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 11.12.2019 gegen 12:00 Uhr, kam es in Umkirch im Mittelweg zu einem Verkehrsunfall. Der 51-jährige Unfallverursacher missachtete an einer Einmündung im Mittelweg die Vorfahrt einer von recht kommenden, bevorrechtigten PKW-Fahrerin. Folglich kam es zur Kollision, bei welcher ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.000EUR entstand. Die Polizei bittet Unfallzeugen welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können diese unter der Telefonnummer: 07667 91170 dem Polizeirevier Breisach mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell