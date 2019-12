Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - vermutlich alkoholisierte PKW-Fahrerin verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 11.12.2019 gegen 21:00 Uhr, kam es in Umkirch in der Gottenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 20-jährige Unfallverursacherin kam infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Gartenzaun. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Besitzer des Zauns, entfernte sich die 20-jährige unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, weshalb durch die Beamten des Polizeireviers Breisach und der Diensthundestaffel umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Im Rahmen der Fahndung konnte durch den Hinweis eines weiteren Zeugen, die Unfallverursacherin schließlich mit deren Beifahrerin in Gottenheim ergriffen und eindeutig als Unfallverursacherin identifiziert werden. Hierbei wurde von den Beamten bei der 20-jährigen Atemalkoholgeruch und weitere Anzeichen für den Konsum von Alkohol festgestellt. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war nicht möglich, weshalb sie zur Blutentnahme in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen zeigte sie sich gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und beleidigte diese mehrfach.

Rückfragen bitte an:

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell