Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 11.12.2019 kam es in der Ihringer Landstraße in Breisach am Rhein gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 77-jährige Unfallverursacher missachtete beim Linksabbiegen an der Einmündung Ihringer Landstraße in Richtung der B31 die geltende Vorfahrtsregelung und kollidierte folglich mit einem von der B31 kommend in Richtung Breisacher Innenstadt fahrenden PKW. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000EUR.

