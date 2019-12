Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: 13-jähriger raucht ausgerechnet neben dem Polizeiposten

Freiburg (ots)

Ausgerechnet an der Bushaltestelle neben dem Polizeiposten in Schönau rauchte am Mittwochnachmittag, 11.12.2019, ein 13-jähriger in aller Öffentlichkeit eine Zigarette. Als der von einem Polizisten auf sein Verhalten angesprochen wurde, zeigte er sich völlig uneinsichtig. Die restlichen Zigaretten wurden dem jungen Mann abgenommen und seine Mutter wurde verständigt.

