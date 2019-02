Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG-Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

In Wuppertal brachen Unbekannte Täter gewaltsam in ein Kiosk an der Märkischen Straße ein und entwendeten Tabakwaren am 27.02.2019, in der Zeit von 02:41 Uhr bis 03:30 Uhr. Aus Geschäftsräumen an der Luisenstraße erbeuteten Einbrecher Bargeld in der Zeit vom 26.02.2019, 12:00 Uhr bis 27.02.2019, 16:00 Uhr. Diebe brachen in eine Wohnung an der Prinzenstraße ein und durchsuchten sie in der Zeit vom 26.02.2019, 18:00 Uhr bis 27.02.2019, 18:45 Uhr, nach Wertgegenständen. Ohne Beute verließen die Täter die Wohnung. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe zu einem Kindergarten in Solingen ein und suchten ohne Erfolg nach Wertgegenständen. (hm)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell