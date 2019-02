Polizei Wuppertal

POL-W: SG-Gartenlaubenbrand in Solingen-Ohligs

Wuppertal (ots)

An der Oberen Hildener Straße in Solingen brannten gestern (27.02.2019), gegen 21:50 Uhr, zwei Gartenlauben einer Kleingartenanlage. Eine der Lauben brannte komplett aus, die andere in Teilen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und verhinderten eine Brandausbreitung. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen wird, bittet die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in den Abendstunden gemacht haben und Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

