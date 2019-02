Polizei Wuppertal

POL-W: SG Autofahrer verliert die Kontrolle-Unfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute (27.02.2019), gegen 08.05 Uhr, kam es auf der Kasparstraße in Solingen zu einem Unfall, nachdem ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der 24-Jährige wollte mit seinem Ford von der Bahnstraße in die Kasparstraße abbiegen, als das Heck seines Fahrzeugs ausbrach. Dadurch drehte sich das Auto und prallte gegen einen Ampelmast und ein Verkehrszeichen. Das aus der Verankerung gerissene Verkehrszeichen flog gegen den BMW eines verkehrsbedingt wartenden 29-Jährigen. Bei dem Unfall verletzte sich der 26-jährige Beifahrer des Ford Fahrers. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Arbeiten an der Ampel regelte die Polizei den Verkehr. (sw)

