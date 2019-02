Polizei Wuppertal

POL-W: SG-10.000 qm großes Feld in Flammen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Aus ungeklärter Ursache brannte gestern (26.02.2019) ein circa 10.000 qm großes Reetfeld in Solingen in der Hofschaft Kohlsberg. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 17:45 Uhr über den Brand an der Straße Kohlsberg informiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten mit erhöhtem Kräfteaufwand das Feuer, welches 2.000 qm ds Feldes vernichtete. Eine Brandausbreitung auf angrenzende Wohnhäuser konnte verhindert werden. Zur Lageerkundung setzte die Polizei einen Hubschrauber über dem Einsatzgebiet ein. Das zuständige Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

