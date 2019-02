Polizei Wuppertal

POL-W: W-Dachstuhlbrand in Elberfeld

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu heute (27.02.2019) geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Einfamilienhauses In den Birken in Wuppertal in Brand. Ein Zeitungsbote alarmierte Feuerwehr und Polizei gegen 02:30 Uhr über das Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Das leerstehende Haus ist für den Abriss vorgesehen. Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an. (hm)

